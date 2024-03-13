IJMS: яблоки защищают печень от повреждения при язвенном колите

Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS), показывает, что экстракт полифенолов из яблок сорта «Limoncella» может защитить печень от повреждений, вызванных язвенным колитом.
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