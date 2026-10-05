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Царьград

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"Хочешь – бомби, хочешь – кради президентов": Минск недоволен пассивностью ООН

"Хочешь – бомби, хочешь – кради президентов": Минск недоволен пассивностью ООН

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил недовольство пассивностью ООН.Белорусская дипломатия выступила с резкой критикой глобальных институтов, одновременно обозначив незыблемость союза с Москвой и Пекином на фоне контактов с Вашингтоном.

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