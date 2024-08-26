В Левашовском заказнике обнаружили скелет в куртке, голову нашли в пяти метрах В Сестрорецке в лесном массиве у Левашовского шоссе местный житель наткнулся на человеческие останки.
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В Левашовском заказнике обнаружили скелет в куртке, голову нашли в пяти метрах В Сестрорецке в лесном массиве у Левашовского шоссе местный житель наткнулся на человеческие останки.