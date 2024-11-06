Полпред Анатолий Серышев встретился с руководителем Межрегионального управления по контролю за алкогольным и табачным рынками

Обсуждались вопросы деятельности Управления в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции, направленные на защиту здоровья граждан и обеспечение безопасности указанной продукции, отстаивание экономических интересов Российской Федерации.
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