Путин и Собянин открыли первый в России Московский кластер электробатарей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции и мэр столицы Сергей Собянин открыли первый в стране Московский кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта на территории ОЭЗ «Технополис Москва», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».