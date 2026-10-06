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МОСИНФОРМ

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Путин и Собянин открыли первый в России Московский кластер электробатарей

Путин и Собянин открыли первый в России Московский кластер электробатарей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции и мэр столицы Сергей Собянин открыли первый в стране Московский кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта на территории ОЭЗ «Технополис Москва», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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