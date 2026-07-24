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Царьград

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Сеть «Кофемания» сократила число кофеен в Москве до 42

Сеть «Кофемания» сократила число кофеен в Москве до 42

Сеть «Кофемания» уменьшила свои позиции в Москве, сократив число кофеен с 55 до 42 к концу второго квартала 2026 года.

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