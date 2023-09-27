Тунеядцы в окопы: депутат Гурулев предложил на СВО отправлять безработных Ирэн ОрлонскаяВ контексте обсуждений о возможной новой волне мобилизации в РФ, депутат Госдумы Андрей Гурулев неожиданно высказал идею мобилизации безработных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии