Помощник прокурора в Волгоградской области арестован за серию изнасилований

Сотрудники Следственного комитета задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района. Мужчина обвиняется в изнасиловании двух совершеннолетних девушек, а также в длительных половых контактах с 15-летней школьницей, сообщает региональное управление СКР.
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