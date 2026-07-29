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Аргументы недели

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Помощник прокурора в Волгоградской области арестован за серию изнасилований

Помощник прокурора в Волгоградской области арестован за серию изнасилований

Сотрудники Следственного комитета задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района. Мужчина обвиняется в изнасиловании двух совершеннолетних девушек, а также в длительных половых контактах с 15-летней школьницей, сообщает региональное управление СКР.

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