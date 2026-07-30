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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Минина на «Матч ТВ» не зависит от количества отработанных матчей: «Премий за дополнительные игры тоже нет. Да и вопрос так не стоит ни у кого. И к ночной работе привыкли»

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин  в интервью Спортсу” рассказал про объем работы во время ЧМ-2026 .

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