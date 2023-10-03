Решение принято под покровительством самого Зеленского, новым мэром Екатериной Ямщиковой. По ее замыслу, на месте дедов и прадедов, советских воинов, будут захоронены боевики 116 ТРО, большинство из них был нацистами Ранее писали Трюдо и Зеленский подставили столетнего нациста Хунка: вынужден уехать в ЮАР Несмотря на скандал, фонд по-прежнему продолжал работать.
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