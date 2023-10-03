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Для чего на Украине эксгумируют воинов Великой Отечественной?

Для чего на Украине эксгумируют воинов Великой Отечественной?

Решение принято под покровительством самого Зеленского, новым мэром Екатериной Ямщиковой. По ее замыслу, на месте дедов и прадедов, советских воинов, будут захоронены боевики 116 ТРО, большинство из них был нацистами Ранее писали Трюдо и Зеленский подставили столетнего нациста Хунка: вынужден уехать в ЮАР Несмотря на скандал, фонд по-прежнему продолжал работать.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ужас! опустились до осквернения могил! конченные мрази
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