Решение принято под покровительством самого Зеленского, новым мэром Екатериной Ямщиковой. По ее замыслу, на месте дедов и прадедов, советских воинов, будут захоронены боевики 116 ТРО, большинство из них был нацистами Ранее писали Трюдо и Зеленский подставили столетнего нациста Хунка: вынужден уехать в ЮАР Несмотря на скандал, фонд по-прежнему продолжал работать.