Директор Dragon's Dogma 2 извиняется за долгое ожидание новой RPG После более чем дес...

Директор Dragon's Dogma 2 извиняется за долгое ожидание новой RPGПосле более чем десятилетнего ожидания компания Capcom наконец-то представила Dragon’s Dogma 2 – новую часть серии экшен-RPG, которая выйдет в марте 2024 года.
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