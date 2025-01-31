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Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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