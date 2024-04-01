Бойцы группировки «Юг» завершили подготовку на полигоне к новым боевым задачам

Военные подразделений Второго армейского корпуса группировки «Юг» Вооруженных сил России после проведения ротации на передовых позициях закончили подготовку и боевое сглаживание на полигонах в тыловом районе зоны СВО.
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