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Экс-глава ЦРУ: Китай близок к тому, чтобы повторить Крымский блицкриг Путина

Экс-глава ЦРУ: Китай близок к тому, чтобы повторить Крымский блицкриг Путина

США должны учесть уроки Украины и Ирана в своем противостоянии с Китаем. Об этом бывший руководитель Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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