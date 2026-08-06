Экс-глава ЦРУ: Китай близок к тому, чтобы повторить Крымский блицкриг Путина

США должны учесть уроки Украины и Ирана в своем противостоянии с Китаем. Об этом бывший руководитель Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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