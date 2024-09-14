Оператор БПЛА: ВФУ сократили передвижение техники в Суджанском районе

Войска киевского режима в Суджанском районе Курской области стали передвигаться более скрытно по сравнению с первыми днями вторжения, заявил оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Белый», 14 сентября передает РИА Новости.
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