Жители Франции массово выносят на улицу матрасы и мебель

Так они пытаются избавиться от клопов, которые заполонили все районы страны. https://vk.com/video757246494_456240030При этом, как отмечают эксперты, этот метод не помогает - насекомых становится все больше.
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