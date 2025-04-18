Милонов — о задержании епископа: европейских бесов корёжит от близости к Пасхе

Европейских бесов корёжит от близости к светлой Христовой Пасхе, и они пытаются устраивать провокации и нападения на православных клириков в эти священные дни, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов.
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