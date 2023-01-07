Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Дакар-2022. Этап 7 отменен в классах мотоциклов и квадроциклов из-за «проблем с погодой и уровня усталости гонщиков»

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Давадми). Прохождение спецучастка в классах мотоциклов и квадроциклов отменено из-за «проблем с погодой и уровня усталости среди всех гонщиков», сообщили организаторы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх