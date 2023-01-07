Дакар-2022. Этап 7 отменен в классах мотоциклов и квадроциклов из-за «проблем с погодой и уровня усталости гонщиков»

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Эр-Рияд – Давадми). Прохождение спецучастка в классах мотоциклов и квадроциклов отменено из-за «проблем с погодой и уровня усталости среди всех гонщиков», сообщили организаторы.
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