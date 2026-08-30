Политолог Блохин отверг встречу Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время

В ближайшие месяцы президенты Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп не проведут встречу для урегулирования конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Росстат: средняя ...
- Захарова назвала ...
- Экс-депутат Госду...
В ряд ли у ВВП есть время и желание " напопиздеть"!