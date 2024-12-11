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Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в 2025 году

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в 2025 году

Специалисты прогнозируют высокую солнечную активность и сильные магнитные бури в следующем году.Самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет и вероятность сильных магнитных бурь на Земле прогнозируется в следующем году.

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