Министр Мирзоян: народ Армении меньше верит России и больше симпатизирует Западу

Глава армянского МИДа сообщил, что Армения теперь больше тяготеет к Западу, чем к России.На фоне обострения отношений между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона недополучила поддержки со стороны стран ОДКБ и теперь просчитывает возможные потери от выхода из организации.