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Киев требует запретить «Рассвет» над Украиной

Киев требует запретить «Рассвет» над Украиной

Украина потребовала от Международного союза электросвязи (МСЭ) исключить её территорию из зоны обслуживания российской спутниковой системы «Рассвет» и не согласовывать использование её частот над Украиной.

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