«Я от них отказался»: Лепс раскрыл, почему не получает музыкальных наград

Лепс заявил, что уже давно отказался от музыкальных наград Певец Григорий Лепс на церемонии «Золотой граммофон» заявил, что уже много лет не получает музыкальных наград: последний раз был около пяти лет назад.
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