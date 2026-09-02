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Газета.ру

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В США медведь едва не растерзал 80-летнюю женщину, проникнув в ее дом через окно

В США медведь едва не растерзал 80-летнюю женщину, проникнув в ее дом через окно

В США 80-летняя женщина чудом выжила нападения медведя, который проник в ее дом через окно, сообщает Metro.

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