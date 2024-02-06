В МО Британии объяснили поставки Киеву Challenger 2 усилением потенциала ВСУ

Замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на соответствующий парламентский запрос члена палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла объяснил, зачем Лондон решил передать Киеву танки Challenger 2.
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