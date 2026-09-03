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Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине

Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине

Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры из-за регулярных ударов украинской стороны по заведомо гражданским объектам, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин .

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