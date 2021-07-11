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Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Потребители все чаще покупают лекарства и другие товары онлайн.По итогам пяти месяцев 2021 г. продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group.

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