Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Потребители все чаще покупают лекарства и другие товары онлайн.По итогам пяти месяцев 2021 г. продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group.