Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не ожидает каких-либо осложнений с тем, что действующий президент республики Саломе Зурабишвили покинет президентскую резиденцию 29 декабря, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии