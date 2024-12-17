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Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

Премьер Грузии выразил надежду на выход президента страны из резиденции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не ожидает каких-либо осложнений с тем, что действующий президент республики Саломе Зурабишвили покинет президентскую резиденцию 29 декабря, передает РИА Новости.

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Dimir De_Ross
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