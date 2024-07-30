Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    гиена бандеровская, это у тебя в хахла-рейхе нихера нет. а в России 5 заводов выпускают батарейки ешё и за бугор выво...Товары «в нагрузк...
  • Александр Пятнистый
    пидерман-блядская- перосто антисоветчица-злопыхательница. Да, многие предприятия в СССР даже ВПКшные выпускали продук...Товары «в нагрузк...
  • Стас Анисимов
    Интересно узнать и что же тебе такого эти предприятия предложили у них купить ненужное???Товары «в нагрузк...

Ледяной пляж Булуус, в существование которого сложно поверить

Ледяной пляж Булуус, в существование которого сложно поверить

Всем известны песчаные и галечные пляжи, на которых мы проводим свой морской отдых. А что если мы вам скажем, что ледяной пляж ничуть не хуже? Если не верите, то приезжайте в Якутию, в Хангаласский улус, где находится Булуус — самый необычный в мире пляж изо льда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх