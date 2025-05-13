Утвержден перечень животных, которых нельзя заводить у себя ивановцам

В перечне, состоящем из 121 позиции, определены виды, содержание которых ограничено.Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина утвержден обновленный список животных, запрещенных для домашнего содержания.
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