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Там, где время замерло: 20 заброшенных мест планеты

Там, где время замерло: 20 заброшенных мест планеты

Старый домик на берегу моря, полуразрушенная шахта высоко в горах, дворец, который шаг за шагом проглатывают заросли, — что их объединяет? Когда-то каждое из этих мест было средоточием жизни: здесь любили, трудились, творили.

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