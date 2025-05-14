Во Вьетнаме жизнь начинает «кипеть» уже в 5 утра

День здесь начинается необычно рано – к этому времени пляжи уже полны людей. Местные жители просыпаются до рассвета, чтобы заняться утренней йогой, поплавать в море и насладиться прохладой до наступления жары.
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