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Пользователи «СберБум 2.0» получили возможность выбирать уникальное имя для колонок

Пользователи «СберБум 2.0» получили возможность выбирать уникальное имя для колонок

До внедрения новшества активация колонок осуществлялась по стандартному слову «Салют». Теперь же вместо него можно произнести: «Салют, хочу называть тебя по-другому», после чего устройство попросит повторить выбранное имя пять раз для его запоминания.

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