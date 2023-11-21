В Тюменской области более 80 учащихся одного из районов стали участниками антинаркотической акции «Дети России — 2023»

Инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Голышмановский» младший лейтенант полиции Анастасия Никифорова совместно со старшим оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2023» посетили Голышмановскую школу № 1, где провели с 80 школьниками профилактическую лекцию по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних.