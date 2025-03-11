Бывшие разработчики Gothic и Elex анонсировали Rootbound — завязанный на физике экшен с разумным рюкзакомНемецкая студия Brainlag Games, основанная выходцами из Piranha Bytes (Gothic, Risen, Elex), представила свою первую игру — завязанный на физике приключенческий экшен Rootbound.