Атаман Центрального казачьего войска обратился к казакам (ВИДЕО)

Атаман Центрального казачьего войска обратился к казакам: «Я часто слышал разговоры о том, что политика это не наше казачье дело, что мы не должны участвовать в работе политических партий, не должны ходить на выборы, что за нас все все решили и ничего мы не изменим.
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