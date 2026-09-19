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Алтайские врачи впервые выполнили гибридные операции на сонных артериях

Алтайские врачи впервые выполнили гибридные операции на сонных артериях

Оба пациента перенесли вмешательства без осложнений Врачи Алтайского краевого кардиологического диспансера впервые в регионе выполнили гибридные операции на сонных артериях.

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