Телевизор делает человека глупее — теперь это научно доказано

михаил шумских

"поколение-кнопкотыки" - они уже кругом и всюду... 😱😎 И тут тоже: - Я - мне 75! (можете проверить, нажав на мой аватар). Долблю вот по кл-ре компа, рядом "говорилка" -Тф-ветеран из нулевых, + Андроид Redmi 9A -подарили вот на Юбилей (горе мне 🥸 👈 😎) и телевизор LED 32 перед глазами... и ВСЁ включено..... почти 24/7/30.