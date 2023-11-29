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Телевизор делает человека глупее — теперь это научно доказано

Телевизор делает человека глупее — теперь это научно доказано

Телевизоры и другие устройства с экранами стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они обогащают и разнообразят нашу жизнь, служат инструментами для работы и учебы, а также выполняют ряд важных задач, но в то же время вредят здоровью.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Родится новое поколение-кнопкотыки.
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12 час.
михаил шумских
&quot;поколение-кнопкотыки&quot; - они уже кругом и всюду... 😱😎 И тут тоже: - Я - мне 75! (можете проверить, нажав на мой аватар). Долблю вот по кл-ре компа, рядом &quot;говорилка&quot; -Тф-ветеран из нулевых, + Андроид Redmi 9A -подарили вот на Юбилей (горе мне 🥸 👈 😎) и телевизор LED 32 перед глазами... и ВСЁ включено..... почти 24/7/30.
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8 час.
михаил шумских
Дааа -а ВЫ все рядом в &lt;МИРТЕСЕН&gt;🤙
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8 час.

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