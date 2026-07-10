Ученые разработали квантовый чип с механической памятью

Новый квантовый чип работает не так, как все существующие аналогиИсследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали новый тип квантового процессора, в котором данные хранятся не в электромагнитных полях, как в большинстве современных систем, а в виде микроскопических механических колебаний.
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