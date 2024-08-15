Герои спорта: машины-рекордсмены

Информация о новых автомобильных рекордах появляется регулярно. Только за последние месяцы сразу несколько моделей обошли соперников в скорости, динамике, времени преодоления культовых трасс или запасе хода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии