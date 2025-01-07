Василий Грабован: Дорогие друзья!. От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Пусть этот праздник принесет вам радость, удачу и добро! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и

Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!Пусть этот праздник принесет вам радость, удачу и добро! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и взаимопонимание, а душа наполняется светом и благодатью.