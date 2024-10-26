Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана в очередной раз заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства.

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Комментарии
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Житель Империи
Как де задолбала весь мир эта штатовская мания величия…
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18 час.
Дмитрий Бакланов
Он может ПРИКАЗАТЬ Зеленскому прекратить войну, а когда тот не сможет прекратить отбомбиться по Киеву ЯО. Вину за это повесить на Россию, потому что отбомбиться ЯО по Киеву была обязанность России, а он сделал это за нас.
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11 час.
Н
Николай
Трамп балалайка.
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1 час.

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