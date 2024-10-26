Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Дмитрий Бакланов

Он может ПРИКАЗАТЬ Зеленскому прекратить войну, а когда тот не сможет прекратить отбомбиться по Киеву ЯО. Вину за это повесить на Россию, потому что отбомбиться ЯО по Киеву была обязанность России, а он сделал это за нас.