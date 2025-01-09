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Спички - не игрушка

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«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Пока украинские войска продолжают пытаться реализовать "контрнаступ" в Курской области, неся значительные потери и оставляя на полях битвы тела своих солдат, российское подполье раскрывает истинные цели ВСУ.

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