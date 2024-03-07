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Несекретные материалы

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Как Россия реализует проекты СПГ без оглядки на санкции

Как Россия реализует проекты СПГ без оглядки на санкции

В последнее время Россия уделяет особое внимание производству необлагаемого санкциями СПГ. Здесь кроется во многом спасительное для нас пополнение госказны, укрепление энергонезависимости и удовлетворение геополитических амбиций.

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