Как Россия реализует проекты СПГ без оглядки на санкции

В последнее время Россия уделяет особое внимание производству необлагаемого санкциями СПГ. Здесь кроется во многом спасительное для нас пополнение госказны, укрепление энергонезависимости и удовлетворение геополитических амбиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии