Онлайн геройского шутера Concord не превысил и 700 человек в Steam После не слишком ...

Онлайн геройского шутера Concord не превысил и 700 человек в SteamПосле не слишком удачного периода бета-тестирования запуск нового геройского шутера Concord от Firewalk Studios оказался еще более разочаровывающим после того, как на старте было зафиксировано тревожно низкое количество игроков.
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