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Норвежские оленеводы хотят вернуть сбежавших в Россию оленей

Норвежские оленеводы хотят вернуть сбежавших в Россию оленей

Директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова прокомментировала сообщения норвежских СМИ о том, что владельцы около 30 оленей, пересекших границу с Россией, не могут получить визы, чтобы забрать животных.

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Комментарии
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А
Александр
даже олени бегут домой от этих еврогеев извращенцев
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2 м.