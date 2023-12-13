В Японии решили уничтожить белок-вредителей

Власти японского города Камакура решили убивать формозских белок, которые терроризируют горожан. Экологи заявили, что завезенные в страну белки не дают развиваться местным видам, и поддержали это решение.
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