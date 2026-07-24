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Как две капли: 10 пар российских звёзд, которых постоянно путают зрители

Как две капли: 10 пар российских звёзд, которых постоянно путают зрители

Иногда зрительная память преподносит сюрпризы: смотришь фильм, узнаёшь знакомое лицо, но в титрах видишь совершенно другую фамилию.

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