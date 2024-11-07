Саранск шәһәрендә мөфтият кубогына волейбол турниры узды

Саранск шәһәре физкультура-сәламәтләндерү комплексында чираттагы тапкыр «Мөфтият Кубогы» уйнатылды. Мөселман җәмгыятьләре арасында традицион турнирны Мордовия Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте оештырган.
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