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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Саранск шәһәрендә мөфтият кубогына волейбол турниры узды

Саранск шәһәре физкультура-сәламәтләндерү комплексында чираттагы тапкыр «Мөфтият Кубогы» уйнатылды. Мөселман җәмгыятьләре арасында традицион турнирны Мордовия Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте оештырган.

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