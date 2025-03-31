В ГД могут внести проект о запрете детям выгула потенциально опасных собак

Проект закона, который запрещает лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 16 лет выгуливать потенциально опасные породы собак, может быть внесён в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина.