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В ГД могут внести проект о запрете детям выгула потенциально опасных собак

В ГД могут внести проект о запрете детям выгула потенциально опасных собак

Проект закона, который запрещает лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 16 лет выгуливать потенциально опасные породы собак, может быть внесён в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина.

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